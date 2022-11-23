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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022.. حسب دولتك

23 نوفمبر 2022 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم 2022.. حسب دولتك
محمد إسماعيل

يشهد اليوم الرابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الأربعاء 23/11، 4 مباريات، ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة.

وينتظر عشاق بطولة كأس العالم 2022، أربعة مباريات اليوم الأربعاء، ضمن مونديال قطر 2022 بين ثماني منتخبات المغرب، كرواتيا، ألمانيا، اليابان، وإسبانيا، كوستاريكا، وبلجيكا، كندا، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة والسادسة من البطولة.

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والبداية بالمباراة الأولى ضمن المجموعة السادسة لكأس العالم 2022، بين منتخب المغرب ضد منتخب كرواتيا الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد البيت.

وأما المباراة الثانية في هذا اليوم وهي الأولى ضمن المجموع الخامسة وتجمع بين منتخب ألمانيا ضد منتخب اليابان الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد خليفة.

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المباراة الثالثة والثانية ضمن المجموعة الخامسة ويواجه منتخب إسبانيا ضد منخب كوستاريكا الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد الثمامة.

وتختتم مباريات اليوم الأربعاء بمواجهة منتخب بلجيكا ضد منتخب كندا الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم.

مباريات اليوم الأربعاء..كأس العالم 2022.jpg

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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