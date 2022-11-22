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الهندي: الاحتلال صنع من السلطة كياناً يخدم مصالحه الأمنية

22 نوفمبر 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد محمد الهندي

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن الاحتلال صنع من السلطة كياناً يخدم مصالحه الأمنية فقط، مضيفا " المؤسسة الأمنية في الكيان تعتبر تقوية السلطة مصلحة صهيونية".

وأضاف الهندي في حديث له لقناة الأقصى، القوة هي الأساس في مواجهة الاحتلال على المستويات كافة، مشيرا إلى أنه يجب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأوضح أن العدو الصهيوني يتوهم أنه بزيادة اعتداءاته يمكن حسم المعركة.

وتابع "نحن نعد لمعركة كبيرة والقدس والضفة هما جوهر الصراع".

وشدد على أن الشعب لا يعول على مفاوضات السلطة وهو متمسك بالمقاومة.

وأشار الهندي إلى أن هناك أزمة قيادة في الكيان بعد زوال قيادتهم التاريخية، موضحا بأن "نتنياهو يحاول الحفاظ على التطبيع بين الكيان وبعض الدول".

وذكر أن ملف أوكرانيا انعكس سلبا على علاقة واشنطن ببعض دول المنطقة.

وقال إن الأولوية اليوم لبناء استراتيجية مقاومة فلسطينية مسلحة موحدة.

وأضاف الهندي بأن معركة سيف القدس شهدت مقاومة موحدة وشعباً داعماً وحاضناً لها.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أمن السلطة #محمد الهندي #حركة الجهاد الإسلامي

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