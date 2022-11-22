28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية

رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، واندلاع مواجهات والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

واستهدف مقاومون، فجر اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار في مناطق متفرقة بجنين ونابلس شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنزا جنوب جنين، كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على مفرق عرابة قضاء جنين، وأعلنت "كتيبة جنين" مسؤوليتها عن إطلاق النار في جنين.

وفي نابلس، استهدف مقاومون جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بصليات كثيفة من الرصاص.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وأعلنت "كتيبة نابلس" عن استهداف الاحتلال بنابلس.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث سجل مركز "معطى" 1999 عملا مقاومًا، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين