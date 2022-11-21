مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفّذت جولات استفزازية في باحاته، وأدّت طقوسًا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد.

بالصور | جانب من اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/i3gyVArrBk — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 21, 2022

ووِفق الدائرة منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين