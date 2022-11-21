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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

21 نوفمبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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مشهد من اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفّذت جولات استفزازية في باحاته، وأدّت طقوسًا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد.

ووِفق الدائرة منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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