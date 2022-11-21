فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هولندا × السنغال.. مواجهة قوية اليوم في مونديال قطر 2022

التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس سلطة المياه

"يلا على نابلس".. حملة لإنعاش اقتصادها وكسر تبعات الحصار

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

بالأسماء.. الإعلان عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الثلاثاء

"المالية" تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

تشكيلات المجموعة الأولى لمونديال 2022

المرور: إصابة في 8 حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

"أبي اقرأ لي" مبادرة متجددة لعلاقة أكثر عمقًا بين الأب وأبنائه

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

21 نوفمبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
شهيد جنين محمود السعدي

استشهد الفتى محمود عبد الجليل السعدي (17 عامًا)، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين شمال الضفة الغربية.

ووفق وزارة الصحة، فإن السعدي أصيب برصاصة في البطن وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه استشهد.

 

وأصيب 4 شبان بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة برصاص قوات الاحتلال.

جاء ذلك في وقت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، حيَّ الهدف بمدينة جنين.

ووِفق مصادر محلية، اقتحمت عشرات الآليات حيَّ الهدف، وسط تحليق مُكثّف لطائرات الاستطلاع. فيما حاصرت منزلًا في الحي.

ووِفق المصادر ذاتها، فقد اختطفت قوات الاحتلال من المكان الشاب الجريح والأسير المحرر راتب البالي من منطقة الهدف بمخيم جنين.

ودارت اشتباكات مُتقطّعة ما بين قوات الاحتلال والمقاومة في المكان.

ونشرت قوات الاحتلال قنّاصتها فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية.

وأعلنت مصادر طبية إصابة 5 مواطنين خلال عملية الاقتحام.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قوات الاحتلال #اقتحام جنين #اختطاف أسير محرر #محاصرة منزل في جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة