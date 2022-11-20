الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والنيابة العامة، عن نتائج التحقيق في حريق منزل عائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا.

وعرضت النتائج في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، الساعة 3:30 عصراً، في قاعة الشهيد اللواء توفيق جبر - بمقر قيادة الشرطة بمدينة عرفات/ الجوازات، أكدت الوزارة.

وقال النائب العام: نعلن النتائج اليوم كما وعدنا شعبنا، من بداية الحدث وحتى استكمال نتائج التحقيق.

وأضاف: نشب حريق في تمام الساعة 6:11 دقيقة في العمارة الكسنية الخاصة بالمواطن فرج أبو ريا بمعسكر جباليا شمال غزة"، مشيراً إلى أن المواطنين هبّوا إلى إنقاذ أهالي المنزل.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين