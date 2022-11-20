فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"

مؤتمرٌ مهمٌّ عصر اليوم حول نتائج التحقيق بحريق منزل عائلة أبو ريا

إيلون ماسك يعيد ترامب إلى تويتر

"العقاب الجماعي".. سياسة إسرائيلية تطال عائلة منفذ عملية سلفيت

10 معلومات مثيرة عن مونديال قطر 2022

وقفة احتجاجية لنواب التشريعي المقطوعة رواتبهم في الضفة

جبّارين: الأسير البرغوثي سطّر بتضحياته ملحمة فريدة قلّ نظيرها

مصرع 11 شخصًا وإصابة 27 آخرين في حادث بمصر

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور الكشف عن نتائج تحقيق "حريق جباليا"

20 نوفمبر 2022 . الساعة 15:21 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والنيابة العامة، عن نتائج التحقيق في حريق منزل عائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا.

وعرضت النتائج في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، الساعة 3:30 عصراً، في قاعة الشهيد اللواء توفيق جبر - بمقر قيادة الشرطة بمدينة عرفات/ الجوازات، أكدت الوزارة.

وقال النائب العام: نعلن النتائج اليوم كما وعدنا شعبنا، من بداية الحدث وحتى استكمال نتائج التحقيق.

وأضاف: نشب حريق في تمام الساعة 6:11 دقيقة في العمارة الكسنية الخاصة بالمواطن فرج أبو ريا بمعسكر جباليا شمال غزة"، مشيراً إلى أن المواطنين هبّوا إلى إنقاذ أهالي المنزل.

يتبع..

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطاع غزة #فلسطين #مخيم جباليا #النيابة العامة #وزارة الداخلية والأمن الوطني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر