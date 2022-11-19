رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب الأوروبيين بالاعتذار لهذا السبب

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رضاه الكامل عن الكثير من الأشياء التي شاهدها في قطر، رافضاً بعض الهجمات التي تتعرض لها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأوضح إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، قبل يوم على افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، أنّه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.

وانتقد إنفانتينو طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الغريبة مع دولة قطر، مشيراً إلى تجاهل معظمها لفاعلية اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع إنفانتينو: «الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ومتأكد أنّ كأس العالم فيفا قطر 2022، ستكون الأفضل، فخور بكل من عمل جاهداً على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي».

وأضاف: «ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية».

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وأشار إنفانتينو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر.

وأضاف: «الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا».

وأكّد إنفانتينو: «الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتني بالعمال ووضعيتهم، علينا أن نعتني بالأشخاص من ذوي الأعاقة وبجميع الأقليات، ما يكسبه العمال في دولة قطر يساعدهم على تأسيس عائلات في دولهم».

وأكمل: «العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا».

المصدر / وكالات