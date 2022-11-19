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بيان مهم من عائلة "أبو ريا" في جباليا.. وهذا ما طالبت به

19 نوفمبر 2022 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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منزل عائلة أبو ريا وقت احتراقه

أصدرت عائلة أبو ريا التي استشهد 21 من أبنائها بالحريق الذي اندلع في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بيانًا للرأي العام.

وقال البيان الموقع باسم مختار العائلة محمد أحمد أبوريا: نرى ونسمع هنا وهناك من وسائل إعلام رسمية وغير رسمية فضلاً عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون تصدر المشهد على حساب دماء وأرواح أبنائنا من خلال تزوير للحقائق واختلاق الأكاذيب ونشر الإشاعات.

ودعا البيان إلى "أن يتحمل الجميع مسؤوليته وأن ينظر بعين الرحمة لمن هم عند ربهم، وأن لا يفتري عليهم سواءً بالقول أو نشر الإشاعات".

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وأكدت ضرورة ملاحقة كل من تسوّل له نفسه استغلال دماء وأرواح أبنائنا قانونياً وشرعيًا.

وطالبت عائلة أبو ريا، الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بضرورة ملاحقة كل من نشر أي خبر أو إشاعة عن هذا الحادث الأليم.

وأعربت، عن ثقتها كل الثقة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بمتابعة الملف وإظهار نتائج الملف للرأي العام.            

المصدر / فلسطين أون لاين
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