دُفعة مالية من رعاية أوريدو لأندية الدرجة الممتازة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف المهندس محمد زكريا الأغا عضو اتحاد كرة القدم النقاب، عن وجود مساعي لتوفير جزء من رعاية شركة أوريدو الراعية لبطولة الدوري الممتاز، ودفعها للأندية قبل نهاية العام الحالي.

وقال الأغا، أن رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب، سيعقد جلسة مع مجلس إدارة الشركة خلال تواجده في دولة قطر، عل هامش بطولة كأس العالم، وسيُناقش معهم توفير مبلغ مالي من قيمة الرعاية.

وأكد الأغا، أن الاتحاد يقف إلى جانب الأندية ويعلم ظروفها المالية الصعبة، لكن الظروف صعبة ، مُتمنياً أن يكون هناك إنفراجة قريبة على الجميع.

وفي سياق منفصل، أجل اتحاد الكرة الإجتماع الذي كان مقرراً مع الأندية اليوم لوقت لاحق، بسبب حالة الحداد وإغلاق المقر حتي مساء الغد.