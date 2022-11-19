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الإعلام الحكومي يطالب بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول حريق جباليا

19 نوفمبر 2022 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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خلال تشييع جثامين ضحايا حريق جباليا

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بعدم نشر أو تداول أي معلومات حول فاجعة الحريق شمال قطاع غزة، بعد رصد تجاوزات قانونية وأخلاقية ونشر لشائعات لا أساس لها.

وقال المكتب في بيان صحفي، "في ضوء التحذيرات السابقة منذ بداية فاجعة تل الزعتر بعدم نشر أو تداول إلا ما يخرج عبر الجهات الرسمية، ونظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، بنشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نطالب الجميع بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية.

وأشار البيان أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده.

وختم البيان بالقول: "نهيب بأبناء شعبنا المساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوز في النشر عبر رابط المكتب الإعلامي الحكومي المرفقة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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