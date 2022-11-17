السلطة تعتقل طالبين جامعيين وتتجاهل مناشدات الإفراج عن المعتقلين السياسيين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها السياسية وحملات الاعتقال ضد طلبة الجامعات والنشطاء والأسرى المحررين، وتتجاهل جميع المناشدات المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله مساء أمس، منسق كتلة الوحدة الطلابية في جامعة بيرزيت مصطفى أبو عيد، وذلك بعد اعتراض مركبته والاعتداء عليه.

واعتقل وقائي السلطة في نابلس ممثل الحراك الطلابي في جامعة النجاح الوطنية الطالب صهيب حمد، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

واستدعت مخابرات السلطة في الخليل اليوم الخميس، الأستاذ معين الزهور وزوجته الأستاذة إيمان الزهور، وذلك للمقابلة في مقراتها.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اختطاف المحرر والمختطف السياسي السابق عيسى شلالدة، لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب اعتقال الشاب يوسف البزور من بلدة برقين في جنين واحتجاز مركبته لليوم الثالث على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة في رام الله تختطف الطالب في جامعة بيرزيت أحمد شحادة صالح لليوم الرابع على التوالي، والمواطن شادي عصافرة من الخليل لليوم الـ7 على التوالي، والشاب يحيى شواي من نابلس لليوم الـ8 على التوالي.

ويواصل جهاز الأمن الوقائي في رام الله اختطاف خمسة شبان، وهم: نايف غازي صالح خطيب، ووجدي شوكت الخطيب، ومهند عبد الكريم منصور، وحمزة راضين ياسين، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة الخليل محمد مطور منذ 10 أيام، على خلفية عمله النقابي، إلى جانب اختطاف الشاب أيسرى جمعة السمهوري من مخيم عقبة جبر بأريحا لليوم العاشر على التوالي، وعائلته لا تعلم شيء عن ظروف اعتقاله حتى اللحظة.

ولا يزال الشاب محمد الصفدي يمكث في الاعتقال السياسي بسجون السلطة منذ 11 يومًا، وذلك بعد استدراجه إلى كمين على مركز الصحة في المخفية بنابلس، بيوم ولادة زوجته مولودهم الأول.

وتختطف مخابرات السلطة في الخليل الطالب بجامعة الخليل أحمد الشريف لليوم الـ11، علماً أنه شقيق الشهيد مالك الشريف، إضافة إلى اختطاف المواطن يوسف قطاني من نابلس لليوم الـ11 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في قلقيلة اعتقال عضو مجلس إدارة نادي إسلامي قلقيلية مؤمن سعيد نوفل لليوم الـ11 على التوالي، والأسير المحرر عضو مجلس قروي اماتين كمال بري لليوم الـ12.

ولا يزال الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة معتقلًا في سجون السلطة لليوم الـ12 على التوالي، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الجريح والمحرر خالد صلاح لليوم الـ16 على التوالي بتهمة حيازة سلاح، علماً أنه من مرتبات الأمن الوطني وأمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين