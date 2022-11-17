مجموعة حقوقية تدعو "عباس" إلى تبييض سجون السلطة من المعتقلين السياسيين

رام الله- غزة/ جمال غيث:

دعت مجموعة حقوقية، أمس، رئيس السلطة محمود عباس إلى تبييض سجون الأجهزة الأمنية من كل المعتقلين السياسيين، ووقف الاستدعاءات اليومية بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، لـ "فلسطين"، أن أجهزة السلطة تنفذ يوميًا اعتقالات سياسية بحق مختلف الشرائح في الضفة الغربية، وتمدد اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وأوضح صعايدة أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال أكثر من 40 مواطنًا على خلفية سياسية، في ظروف اعتقالية صعبة، حيث يتعرضون للتعذيب والإهانات والحرمان من زيارات الأهل.

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وذكر أن أجهزة السلطة نفذت بداية الشهر الجاري حملة اعتقالات بحق شبان من مختلف مدن الضفة على خلفيات سياسية، أو جمع وتلقي أموال، كما ترفض تنفيذ بعض قرارات الإفراج عن المعتقلين السياسيين لأسباب واهية، كعدم إكمال التحقيق، أو كونهم مطلوبين للاحتلال.

وبيّن أن أمن السلطة يخالف القانون، من خلال تنفيذ الاعتقالات دون إحضار مذكرة توقيف، وتمديد الاعتقال من قبل النيابة، ورفض تنفيذ قرارات الإفراج عن بعضهم رغم صدورها من قبل المحكمة، وتبقيهم على ذمة المحافظ.

وأشار صعايدة أنه سجلت نحو 600 حالة اعتقال سياسي نفّذتها أجهزة السلطة منذ بداية العام الجاري.