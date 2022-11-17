"المواصلات" تعفي المركبات المتضررة بالعدوان الأخير من رسوم الترخيص

أعلنت وزارة النقل والمواصلات إعفاء جميع المركبات المتضررة جزئياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أغسطس من العام الجاري من رسوم الترخيص بنسبة 100%.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي إعفاء المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص.

وشددت على حرصها الكبير على الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها قطاعنا الحبيب.

وتأتي هذه الخطوة بعد حملة التخفيضات الكبيرة على رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة.

المصدر / فلسطين أون لاين