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بايدن يهنئ الجمهوريين بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب

17 نوفمبر 2022 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس الأربعاء الجمهوريين على فوزهم بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، قائلا، إنه سيعمل معهم لتحقيق أهداف الأمريكيين.

وقال في بيان أصدره البيت الأبيض: "الشعب الأمريكي يريدنا أن ننجز الأمور من أجله”.

وأضاف: "سأعمل مع أي شخص – جمهوري أو ديمقراطي – على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".

وكانت توقعات شبكات إعلامية أظهرت أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ليضمن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونجرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

المصدر / وكالات
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#الولايات المتحدة #الحزب الديمقراطي #بايدن #الحزب الجمهوري

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