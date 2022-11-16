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حقيقة وجود صاروخ عملاق جديد يتجه إلى القمر

16 نوفمبر 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الأربعاء، صاروخها العملاق الجديد نحو القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1" من ولاية فلوريدا.

ويُفترض أن يطلق الصاروخ كبسولة غير مأهولة إلى القمر من دون أن تحط على سطحه في أول تجربة من نوعها منذ 50 عاما، حين تم إطلاق برنامج "أبولو"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقالت وكالة ناسا إن الرحلة التجريبية لمهمة "أرتيميس 1" غير المأهولة "لن تهبط على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن".

وتهدف مهمة "أرتيميس 1" المتوقع استمرارها نحو 25 يوما، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.

وجاء الإطلاق، اليوم، بعد محاولتين فاشلتين خلال الصيف الماضي، حين أدى تسرب للهيدروجين إلى إلغاء محاولة إقلاع ثانية في اللحظات الأخيرة، بينما ألغت ظروف جوية المحاولة الأولى.

وأكد المسؤولون في "ناسا"، حينئذ، أن هذه المشكلات اعتيادية "كون المركبة جديدة كليا".

ويتوقع أن تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر من دون الهبوط عليه في 2024، أما أول هبوط لمهمة مأهولة فسيحصل لطاقم "أرتيميس 3" عام 2025 على أقرب تقدير.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القمر #ناسا

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