هو ثالث أكبر مخيمات القطاع الثمانية، وواحد من أكثر المخيمات اكتظاظًا بالسكان في فلسطين والأكثر كثافة في كافة أنحاء العالم، وعُرف بمخيم الشاطئ لأنه يقع على شاطئ البحر المتوسط بمدينة غزة.

معظم سكانه من اللاجئين الذين هاجروا من مدن يافا بئر السبع واللد وبرير والجورة وحمامة وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية التي تعرّضت لمجازر وإرهاب العصابات الصهيونية في النكبة عام 1948.

وقد استضاف المخيم في البداية ما يقرب من 23 ألف لاجئ فلسطيني ولكن مع مرور الوقت زاد عدد سكان المخيم حتى وصل إلى ما يزيد عن 85 ألف لاجئ جميعهم يسكنون ضمن مساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع فقط، وتعرف أزقة المخيم شوارعه بأنها ضيقة للغاية في كثير من الأحيان.

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تسبَّب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عامًا بزيادة معدلات البطالة كما فاقم من معاناة اللاجئين على كافة المستويات، حيث انخفضت قدرة أسر اللاجئين على إعالة نفسها، وهو ما جعل نسبة كبيرة منهم تعتمد على المساعدات النقدية والغذائية التي تُقدّمها وكالة غوث اللاجئين "الأونروا".

كما ساهم الحصار الإسرائيلي وفرض دولة الاحتلال قيودًا على مساحة الصيد من 3-6 أميال في كثير من الأوقات للتضييق على فئة الصيادين الذين تتواجد نسبة كبيرة منهم في مخيم الشاطئ ويعملون في هذه المهنة.

يوجد في مخيم الشاطئ 14 مبنًى مدرسيًّا يستضيف 25 مدرسة، تعمل ثلاث منها بنظام الفترة الواحدة و 22 مدرسة بنظام الفترتين، كما يوجد مركز واحد لتوزيع أغذية ويحتاج إلى إعادة تأهيل ضرورية، بالإضافة إلى مركزٍ صحيٍّ ومكتب إغاثة وخدمات اجتماعية ومكتب للصيانة وصحة البيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين