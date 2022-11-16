"مونديال الرئيس".. مواطنون ونشطاء يقرّعون فساد السلطة وهدر مال الشعب

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:

أطلق نشطاء ومغردون ومواطنون هاشتاق "#مونديال_الرئيس" رفضًا لممارسات رئيس السلطة محمود عباس الذي شكّل وفدًا من "عظام الرقبة" مكونًا من أسرته وأحفاده وأقارب زوجته على حساب الشعب الفلسطيني، لحضور افتتاح مونديال قطر 2022 المزمع إقامته في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وعبّر المغردون عن سخطهم وغضبهم من هذه الممارسات التي وصفوها بـ"المُقززة" وعدوها فصلًا جديدًا من فصول الفساد والمحسوبية وهدر وسرقة أموال الشعب في وضح النهار.

وكشفت وثائق مسربة عن تفاصيل رحلة رئيس السلطة والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور فعالية كأس العالم، حيث أظهرت أنّ عباس اصطحب كل أفراد عائلته تقريبًا في رحلة على حساب الشعب.

ووفقًا لما ورد في تلك الوثائق، فإنّ الرحلة ستُكلّف عشرات آلاف الدولارات، وظهرت أسماء أحفاد عباس، فضلًا عن حمل بعضهم جوازات سفر دبلوماسية، وسيكون من ضمن الوفد المرافق لعباس أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ والفريق جبريل الرجوب واللواء ماجد فرج وعدد آخر من المرافقين.

وكتب الناشط عبد الرحمن أبو الشيخ عبر صفحته في "فيس بوك": "الثورة كما يجب أن تكون، يكون أو لا نكون، في ظل قتل وتشريد وهدم البيوت من الاحتلال، وملاحقة المقاومين وحبسهم وتعذيبهم في سجون السلطة، يخرج علينا عباس بحاشيته وأهله ويتبجّح للذهاب بهم لحضور كأس العالم (عشان يتفسّح)".

وغرّد الناشط يحيى وافي على "تويتر": "اصطحاب عباس أبناءه وزوجاتهم وأحفاده وأحفاد أبنائه معه إلى فعاليات كأس العالم ضمن الوفد الفلسطيني الذاهب لقطر فساد مقزز، وعار كبير يجب الوقوف عنده بكل قوة، عباس لا يتوقف عن استغلال وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني لصالح أسرته ومعارفه".

أما أبو علي أبو أشرف فكتب مغردًا على "فيس بوك": "بدكم وطن أكثر ولا مصاري أكثر؟ تحضيرات الرئيس عباس وحاشيته من العائلة والمقربين لحضور حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر بتكاليف مالية باهظة وإقامات في أرقى الفنادق والمنتجعات في دولة قطر".

من جانبه غرّد الناشط إسلام الرفاعي عبر "تويتر": "عباس يأخذ كل عيلته وأحفاده وحاشيته على قطر ليحضروا كأس العالم وسيقيمون في فندق (الريتز كارلتون) أفخم فندق في الدوحة، وبنفس الوقت يخرج علينا المسؤولون يعطون الشعب حِكمًا ومواعظ، ويتحدثون عن أزمة وضائقة مالية ويعطون الموظف ٨٠٪؜ من الراتب".

أما الناشطة هبة النتشة فقالت عبر "تويتر": "الرئيس محمود عباس سيصطحب زوجته وأكثر من 15 فردًا من عائلته لحضور مونديال قطر بتكلفة 315600 ريال قطري (قرابة 87 ألف دولار)، يُذكر أنّ هذه الرحلات تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية المحتلة، وقطع رئيس السلطة عباس رواتب لعوائل الأسرى والشهداء، وتصريحات السلطة المتكررة عن تعرضها لأزمة مالية خانقة".