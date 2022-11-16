محمد إسماعيل

أيام قليلة تفصلنا عن مشاهدة مسابقة الأجمل والأكثر تشويقاً، كأس العالم لكرة قدم 2022 في قطر والتي تستضيفها قطر كأول دولة عربية ونرفق لكم جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد توقيت المباريات حسب الدول العربية.

ويشارك في بطولة كأس العالم 32 منتخب، موزعين على ثماني مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وتلعب المنتخبات 64 مباراة لتحديد الفائز ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وتشهد البطولة، مشاركة أربع منتخبات عربية، ممثلة بمنتخب قطر المستضيف لبطولة كأس العالم 2022، ومنتخب السعودية، ومنتخب المغرب، ومنتخب تونس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي ينطلق بالمباراة الافتتاحية بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2022، وينتهي مونديال قطر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.

وبناءً للقرعة التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة من شهر أبريل/2022، سيكون جدول مباريات كأس العالم 2022 على هذا النحو:

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر (دور المجموعات)، ومواعيد توقيت المباريات

جدول مباريات المجموعة الأولى (قطر والإكوادور والسنغال وهولندا) في بطولة كأس العالم 2022

موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر

ينطلق موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر، بين منتخب البلد المضيف (قطر) ومنتخب الإكوادور، يوم الأحد الموافق 20/10/2022، الساعة 7:00م بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 06:00م بتوقيت القدس والقاهرة وعمان الساعة 05:00م بتوقيت تونس والرباط، على استاد البيت، ملعب افتتاح كأس العالم 2022، وهي المباراة وحيدة في هذا اليوم.

المباراة الافتتاحية بتاريخ 20/11 بين: قطر × الإكوادور على ملعب البيت، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 21/11 بين: السنغال × هولندا على ملعب الثمامة، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 25/11 بين: قطر × السنغال على ملعب الثمامة، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 25/11 بين: هولندا × الإكوادور على ملعب خليفة، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 29/11 بين: هولندا × قطر على ملعب البيت، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بالمجموعة بتاريخ 29/11 بين: الإكوادور × السنغال على ملعب خليفة، الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

ونوضح أن نظام دور المجموعات في كأس العالم، أن يلعب كل منتخب 3 مباريات ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى الدور ثمن النهائي (الـ 16) من بطولة كأس العالم في قطر 2022.

جدول مواعيد مباريات المجموعة الثانية (إنجلترا وإيران وأميركا وويلز) في كأس العالم 2022

المباراة الأولى بتاريخ 21/11 بين: إنجلترا × إيران على ملعب خليفة، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 21/11 بين: أميركا × ويلز على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 25/11 بين: إنجلترا × أميركا على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 25/11 بين: ويلز × إيران على ملعب أحمد بن علي، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 29/11 بين: ويلز × إنجلترا على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بالمجموعة بتاريخ 29/11 بين: إيران × أميركا على ملعب الثمامة، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة (الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا) في كأس العالم بقطر

المباراة الأولى بتاريخ 22/11 بين: الأرجنتين × السعودية على ملعب لوسيل، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 22/11 بين: المكسيك × بولندا على ملعب 974، 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 26/11 بين: الأرجنتين × المكسيك على ملعب 974، 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 26/11 بين: بولندا × السعودية على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 30/11 بين: بولندا × الأرجنتين على ملعب 947، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بالمجموعة بتاريخ 30/11 بين: السعودية × المكسيك على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات المجموعة الرابعة (فرنسا، أستراليا، والدانمارك، وتونس) في مونديال قطر

المباراة الأولى بتاريخ 22/11 بين: فرنسا × أستراليا على ملعب الجنوب، 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 22/11 بين: الدانمارك × تونس على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 26/11 بين: فرنسا × الدانمارك على ملعب 974، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 26/11 بين: تونس × أستراليا على ملعب الجنوب، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 30/11 بين: تونس × فرنسا على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بتاريخ 30/11 بين: أستراليا × الدانمارك على ملعب الجنوب، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

اقرأ المزيد: ما لا تعرفه عن تاريخ كأس العالم.. بين يديك



جدول مواعيد مباريات المجموعة الخامسة (إسبانيا، كوستاريكا، وألمانيا، واليابان) في كأس العالم 2022 قطر

المباراة الأولى بتاريخ 23/11 بين: إسبانيا × كوستاريكا على ملعب الثمامة، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 23/11 بين: ألمانيا × اليابان على ملعب خليفة، 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 27/11 بين: إسبانيا × ألمانيا على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 27/11 بين: اليابان × كوستاريكا على ملعب أحمد بن علي، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 01/12 بين: اليابان × إسبانيا على ملعب خليفة، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بتاريخ 01/12 بين: كوستاريكا × ألمانيا على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات المجموعة السادسة (بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا) في كأس العالم قطر 2022

المباراة الأولى بتاريخ 23/11 بين: بلجيكا × كندا على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 23/11 بين: المغرب × كرواتيا على ملعب البيت، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 27/11 بين: بلجيكا × المغرب على ملعب الثمامة، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 27/11 بين: كرواتيا × كندا على ملعب خليفة، 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 01/12 بين: كرواتيا × بلجيكا على ملعب أحمد بن علي، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بتاريخ 01/12 بين: كندا × المغرب على ملعب الثمامة، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات المجموعة السابعة (البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون) في مونديال قطر 2022

المباراة الأولى 24/11 بين: البرازيل × صربيا على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 24/11 بين: سويسرا × الكاميرون على ملعب الجنوب، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 28/11 بين: البرازيل × سويسرا على ملعب 974، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 28/11 بين: الكاميرون × صربيا على ملعب الجنوب، الساعة 01:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00ص بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00ص بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 02/12 بين: الكاميرون × البرازيل على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بتاريخ 02/12 بين: صربيا × سويسرا على ملعب 974، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات المجموعة الثامنة (البرتغال وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية) في كأس العالم 2022 بقطر

المباراة الأولى بتاريخ 24/11 بين: البرتغال × غانا على ملعب 974، الساعة 07:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثانية بتاريخ 24/11 بين: أوروغواي × كوريا الجنوبية على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الثالثة بتاريخ 28/11 بين: البرتغال × أوروغواي على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الرابعة بتاريخ 28/11 بين: كوريا الجنوبية × غانا على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الخامسة بتاريخ 02/12 بين: كوريا الجنوبية × البرتغال على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة الأخيرة بتاريخ 02/12 بين: غانا × أوروغواي على ملعب الجنوب، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

اقرأ المزيد: جدول مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2022 في قطر (ثمن نهائي)

يتأهل إلى الدور الـ 16، متصدر كل مجموعة ووصيفها (المركز الثاني)، وستبدأ مباريات دور ثمن نهائي كأس العالم 2022، بتاريخ 03/12 وتنتهي بتاريخ 6/12 من نفس العام.

المباراة رقم (49) في دور الـ 16 بتاريخ 03/12 بين: أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية على ملعب خليفة، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (50) بتاريخ 03/12 بين: أول المجموعة الثالثة × ثاني المجموعة الرابعة على ملعب أحمد بن علي، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (52) بتاريخ 04/12 بين: أول المجموعة الرابعة × ثاني المجموعة الثالثة على ملعب الثمامة، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (51) بتاريخ 04/12 بين: أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (53) بتاريخ 05/12 بين: أول المجموعة الخامسة × ثاني المجموعة السادسة على ملعب الجنوب، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (54) بتاريخ 05/12 بين: أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة على ملعب 974، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (55) بتاريخ 06/12 بين: أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (56) بتاريخ 06/12 بين: أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر

المباراة رقم (58) بتاريخ 09/12 بين: الفائز بمباراة (53)× الفائز بمباراة (54) على ملعب المدينة التعليمية، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (57) بتاريخ 09/12 بين: الفائز بمباراة (49) × الفائز بمباراة (50) على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (60) بتاريخ 10/12 بين: الفائز بمباراة (55) × الفائز بمباراة (56) على ملعب الثمامة، الساعة 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المباراة رقم (59) بتاريخ 10/12 بين: الفائز بمباراة (51) × الفائز بمباراة (52) على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب.

جدول مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر

تقام مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022، على مدار يومين، هما يوم الإثنين والثلاثاء 13 و14/12 لهذا العام.

وفي الدور نصف النهائي، تقام مباراة واحدة في اليوم، وتنطلق موعد كل مباراة في تمام الساعة 10:00م بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وعمان و09:00م بتوقيت القدس والقاهرة و08:00م بتوقيت تونس والرباط.

مباراة رقم (61) بتاريخ 13/12 بين: الفائز بمباراة (57) × الفائز بمباراة (58) على ملعب لوسيل، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب..

مباراة رقم (62) بتاريخ 14/12 بين: الفائز بمباراة (59) × الفائز بمباراة (60) على ملعب البيت، الساعة 10:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت تونس والمغرب..

اقرأ المزيد: أكثر من سجل أهداف في تاريخ كأس العالم



مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث بكأس العالم 2022 في قطر

تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث بكأس العالم 2022، بين الخاسرين في نصف نهائي مونديال قطر، يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، على ملعب خليفة، 06:00م، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وعمان والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين والقاهرة والساعة 04:00م بتوقيت تونس والرباط.

مباراة رقم (63) بتاريخ 17/12 بين: الخاسر بمباراة (61) × الخاسر بمباراة (62) على ملعب خليفة، 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر

يقام موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة 05:00م بتوقيت القدس والقاهرة والساعة 04:00م بتوقيت تونس والرباط.

وتجمع المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 بين: الطرف الأول الفائز في مباراة رقم (57) و(58) والطرف الثاني الفائز في مباراة رقم (59) و(60)، وتلعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

مباراة رقم (62) بتاريخ 18/12 بين: الفائز بمباراة (61) × الفائز بمباراة (62) على ملعب لوسيل، 06:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت تونس والمغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين