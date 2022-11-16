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إعلام الإدارية العامة يبحث التعاون المشترك مع شبكة الأقصى

16 نوفمبر 2022 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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إعلام الإدارية العامة يبحث التعاون المشترك مع شبكة الأقصى

زار وفد إعلامي من مكتب إعلام الإدارية العامة بحركة حماس بقطاع غزة عدد من المؤسسات الإعلامية بالقطاع لبحث التعاون المشترك بينهما.

وضم الوفد د.محمد أبو عون مدير إعلام الإدارية وعدد من الزملاء الإعلاميين مسؤولي الملفات والمناطق.

وزار الوفد كلاً من فضائية الأقصى وإذاعة صوت الأقصى بمكاتبهم بمدينة غزة.

وكان في استقبال الوفد الزائر وسام عفيفة رئيس المجلس التنفيذي لشبكة الأقصى الإعلامية وعماد زقرت مدير عام إذاعة الأقصى وعدد من العاملين في المؤسستين.

وتخلل الزيارات حديث عن آليات التعاون المشترك بين إعلام الإدارية العامة والمؤسسات الإعلامية وكيفية توسيع مستوى النشر وتبادل الخبرات.

وفي نهاية الزيارات قدم وفد إعلام الادارية العامة درع شكر وتقدير للمؤسسات الإعلامية لدورها الإعلامي الكبير في خدمة القضايا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #شبكة الأقصى #إعلام الإدارية

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