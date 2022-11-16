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مهرجان جماهيري مركزي لحركة "حماس" في ذكرى انطلاقتها الـ 35

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مهرجان جماهيري مركزي لحركة "حماس" في ذكرى انطلاقتها الـ 35

16 نوفمبر 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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مهرجان مركزي لحماس في ذكرى انطلاقتها الـ 35

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أنّ الحركة ستُنظّم مهرجانًا جماهيريًّا مركزيًّا في مدينة غزة لإحياء ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين.

وقال قاسم اليوم الأربعاء، إنّ المهرجان سيشمل كلمة مركزية للحركة للتأكيد على مواقفها المختلفة، بالإضافة لمجموعة من الفقرات الجديدة.

وأوضح أنّ المهرجان سيؤكد على مركزية قضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وخطورة الأوضاع التي يمر بها المسجد الأقصى.

وأشار قاسم إلى أنّ المهرجان سيؤكد دعم وإسناد انتفاضة أهلنا في الضفة الغربية الثائرة، والنضال المشروع لأهلنا في الداخل المحتل، وحقّ شعبنا في الشتات بالعودة إلى أرضه التي هُجّر منها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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