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الركراكي مدرب منتخب المغرب يختار بديل أمين حارث لكأس العالم

16 نوفمبر 2022 . الساعة 00:39 بتوقيت القدس
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وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب حدد بديل أمين حارث

كشف تقارير صحفية أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، حدد بديل أمين حارث المصاب في قائمة "أسود الأطلس" لكأس العالم 2022 في قطر، وينتظر الإجراءات الرسمية الخاصة باللاعب.

بديل أمين حارث في قائمة منتخب المغرب

واختار الركراكي اللاعب أنس الزروري، حيث ينتظر حسم ملف الجنسية الرياضية لمهاجم نادي بيرنلي الإنجليزي قبل الإعلان عن اسم اللاعب.

وأصيب حارث بتمدد في أربطة الركبة خلال مشاركته رفقة فريقه نادي مارسيليا الفرنسي أمام موناكو في الجولة 15 من الدوري الفرنسي، إثر احتكاكه مع أحد مدافعي موناكو، ما سيبعده عن الملاعب ما يزيد عن أربعة أسابيع قبل الدخول في مرحلة التأهيل الطبي، ما يعني غيابه عن منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ويسارع الاتحاد المغربي الزمن من أجل تسريع عملية إجراءات استصدار جواز سفر مغربي للزروري مهاجم نادي بيرنلي الإنجليزي، بعدما لعب في السنوات الماضية للمنتخب البلجيكي في فئات تحت 17 و18 و19 و21 عاما.

وظل الزروري مسجلاً لدى الاتحاد الدولي "فيفا" طيلة السنوات الماضية، بالجنسية الرياضية البلجيكية، وتغييرها يلزم وضع ملف متكامل يضم العديد من الوثائق لتغييرها، حيث يسعى الاتحاد المغربي إلى تأهيله في أسرع وقت ممكن، بالنظر للوقت الذي تستغرقه مثل هذه العملية، وعدد الوثائق المطلوبة التي يجب جمعها سواء من الاتحاد والسفارة المغربيين أو من الاتحاد البلجيكي.

المصدر / وكالات
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