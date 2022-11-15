مصر معرضة لفقد 30 في المئة من إنتاجها الغذائي

مصر قد تفقد 30% من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام 2040، بحسب تقرير للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية مستقلة، جاء تحت عنوان "مصر والتغير المناخي.. هل سيخرج الأمر عن السيطرة؟".

وتناول التقرير، الموجات الحارة التي شهدتها مصر، وبدأت في أغسطس/ آب 2015، عندما شهدت مصر موجة حر استثنائية تسببت في وفاة أكثر من 60 شخًصا في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم من كبار السن، مع حوالي 600 إصابة نقلت إلى المستشفيات بسبب الإجهاد الحراري، وهو فشل الجسم في التكيف مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب تعرضه لها لفترة أطول من اللازم، وعادة ما تصيب تلك العاملين في المهن التي تتعرض للشمس بشكل أكبر، كعمال البناء.

وبحسب التقرير، خلال موجة الصيف الماضي، تخطت درجة الحرارة 46 مئوية في مناطق عدة بالبلاد، لكن هذا لم يكن فقط شأن مصري، بل كان العالم كله، وبشكل خاص شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعاني مع موجة حارة استثنائية.

ولفت التقرير إلى تزايد أعداد الموجات الحارة في مصر، وإلى أن بعض الدراسات وجدت أنه بحلول نهاية القرن، من المتوقع أن تقضي مصر على الأقل 50% من أيام موسمي الصيف والربيع في ظل ظروف موجات الحر.

وذكر أن مصر ستكون ضمن 80% من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستتعرض لنفس المشكلة، بالإضافة إلى ذلك سيزداد أيضًا المتوسط والحد الأقصى لدرجات.

وفي دراسة نشرت بدورية "بلوس وان"، تناولت الموجات الحرارية، جاء أن الشرق الأوسط والجزء الشرقي من أفريقيا تحديًدا سيعانيان أكثر ظروف درجات الحرارة غير المواتية في المستقبل.

وجدت الدراسات كذلك أنه في فصل الشتاء، ازداد عدد الأيام والليالي الحارة، على حين انخفضت الأيام الباردة في معظم أنحاء مصر.

المصدر / فلسطين أون لاين