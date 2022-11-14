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نجم منتخب تونس السابق ينتقد قائمة كأس العالم ويحرج وديع الجريء

14 نوفمبر 2022 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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نجم منتخب تونس السابق ينتقد قائمة كأس العالم ويحرج وديع الجريء

استنكر المدافع الدولي التونسي السابق، أيمن عبد النور، طريقة استبعاد سيف الدين الخاوي ومرتضى بن وناس من قائمة منتخب تونس المستدعاة للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال عبد النور إن الخاوي وبن وناس يستحقان الوجود في مونديال قطر بالنظر إلى احترافهما وانضباطهما في الملاعب الأوروبية، خاصةً مع وجود أسماء حازت على مقاعد تونسية في مونديال قطر رغم نشاطها في الدوري المحلي والدوريات الخليجية بأداء ضعيف.

وأكد النجم السابق لفريق فالنسيا الإسباني، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العديد من اللاعبين لا يستحقون تمثيل تونس في مونديال قطر بالنظر إلى مستواهم الفني الضعيف، وبسبب طريقة عيشهم داخل المجموعة ونظام تغذيتهم، موضحًا أن وجود هؤلاء في قطر جاء بفعل معايير أخرى ترتكز على المحاباة والولاء والتقرب من رئيس الاتحاد، وبقية عناصر المنظومة الكروية الحالية في تونس.

وتابع عبد النور مدافع روديس الفرنسي حديثه بالقول إن الجريء الذي يرأس الهيكل المشرف على اللعبة الشعبية الأولى في تونس منذ 10 أعوام، تسبب في ظلم العديد من اللاعبين بسبب عدم تقربهم من الاتحاد ومسؤوليه.

ويُعَدُّ عبد النور صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التونسية بقيمة 32 مليون دولار أمريكي، عندما تعاقد معه فريق فالنسيا الإسباني صيف 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث تذوّق خريج مدرسة النجم الساحلي التونسي طعم النجاح في مسيرته مع تولوز الفرنسي وأيضًا في تجربته برفقة موناكو، وسط تألق كبير حققه في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2014.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #منتخب تونس #كأس العالم #أيمن عبد النور

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