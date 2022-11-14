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مضرب عن الطعام لليوم الـ15

إدارة السجون تنقل الأسير العيساوي إلى "ريمون"

14 نوفمبر 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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الأسير سامر العيساوي

نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي إلى زنازين سجن "ريمون".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال قد نقلت قبل يومين الأسير العيساوي إلى العزل الانفرادي تعسفيًا، بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام، تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

وبينت أن الأسير العيساوي أصيب جراء اعتداء وحشي تعرض له قبل يومين من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال خلال اقتحام قسم 25 في معتقل النقب.

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وكان العيساوي قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاماً، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضراباً عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجن ريمون #سجون الاحتلال #سامر عيساوي

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