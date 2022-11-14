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بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة

14 نوفمبر 2022 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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