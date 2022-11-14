عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

فيديو | مستوطنون يؤدون رقصات توراتية قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/dqrzMG3RiF — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 14, 2022

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

بالصور | مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/MddkYczC8d — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 14, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين