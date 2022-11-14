17 معتقلًا في الضفة والقدس بينهم مواطنتان

شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس طالت أكثر من 17 فلسطينيًّا، بينهم مواطنتان من القدس والخليل إلى جانب ثلاثة أشقاء ووالدهم.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية خلال مرورها على حاجز أبو الريش قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل.

كما اعتقل الاحتلال كلًّا من أحمد وليد زماعرة، وإبراهيم أحمد زماعرة، ومحمد خالد أبو جعفر من بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي القدس المحتلة اقتحمت قوة من مخابرات الاحتلال بلدة العيساوية واعتقلت الشاب مفيد عبيد وزوجته بعد مداهمة منزلهما.

وشهدت القدس حملة اعتقالات تركّزت في عناتا ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، نفّذت خلالها قوات الاحتلال اقتحامات للمنازل واعتقالات متفرقة.

ومن بين المعتقلين المقدسيين، المواطن سعيد الشاويش وأبنائه الثلاثة أحمد وعبدالله وحمزة.

كما اعتقل الاحتلال الشبان محمود الجولاني، ويوسف الرفاعي، ورائد العمواسي من بلدة عناتا.

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وفي ساعة متأخرة من مساء أمس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد حجازي من حارة السعدية في البلدة القديمة.

وتمكن الشباب الثائر في القدس المحتلة من إزالة بوابة نصبها الاحتلال على مدخل بلدة بيت دقو شمال غرب المدينة للمرة الثالثة على التوالي.

وخلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أنس حسونة، وأكرم سلمة، وطارق العمواسي.

وجاء اعتقال الأسير المحرر أكرم سلمة، بعد أيام من الإفراج عنه من سجون أجهزة أمن السلطة.

وشهدت بلدة بيتونيا فجر اليوم عملية إعدام نفّذها جنود الاحتلال للفتاة سناء الطل 19 عامًا من الخليل، فيما اعتقل مواطنَين كانا برفقتها في السيارة.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا على مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وأعاقت حركة المواطنين وتنقُّلاتهم.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبَّب في أزمة مرورية بالمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين