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الاحتلال يزعم توغل قواته إلى داخل الأراضي السورية

14 نوفمبر 2022 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
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زعمت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، في تقرير بثته مساء الأحد، عن توغل قوات الاحتلال إلى داخل الأراضي السورية في الجانب الآخر من السياج الحدودي الفاصل في الجولان المحتل، لمدة 72 ساعة.

وبحسب القناة فإنه رافقت قوات الاحتلال خلالها أكثر من 25 دبابة ومدرعة وآلية عسكرية، بحجة جمع معلومات استخبارية.

وأفاد التقرير بأن قوات برية شاركت في عملية التوغل التي تواصلت لمدة 72 ساعة متتالية، في حين لم تكشف القناة عن توقيت هذا النشاط العملياتي لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان، غير أنها أشارت إلى أنه جرى في "الأيام الأخيرة".

المصدر / وكالات
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