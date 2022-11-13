هنية يشيد بمناقب الشيخ القائد عبد العزيز البطش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "إنّ الشيخ المجاهد عبد العزيز البطش من أهل السبق ومن الرعيل الأول التي حملت اللواء في سنوات المدافعة والمزاحمة لأن يكون لهذه الحركة المكان الذي يليق بها".

وأضاف هنية خلال كلمة له في مهرجان تأبين القائد البطش أننا فقدنا أبو حسين في مرحلة حساسة نحن بحاجة له فيها.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمناقب الشيخ الراحل؛ قائلاً:" نحسبه من الذين صدقوا وسبقوا على هذا الطريق في كل المراحل منذ البداية وحتى أصبحت شجرة يستظل بها الملايين".



وتابع: "نعزي أنفسنا ونعزي آل البطش الكرام وقيادة الحركة في جباليا وقطاع غزة بوفاة القائد المجاهد أبو حسين البطش".

وبين هنية أن الشيخ البطش جمع بين العلم والعبادة، فهو من أهل السجود ولا يعرف قيمة أهل السجود إلا أهل السجود، والشيخ رحمه الله كان عابداً متعبداً مترفعاً عن الصغائر، وكان من الذين يمتشقون سلاح الكلمة والدعوة والإيمان.

ولفت إلى أن الشيخ البطش كان صاحب خلق رفيع وأدب جم، مضيفاً أنه كان محبا لإخوانه.

المصدر / فلسطين أون لاين