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الاحتلال يشرع في بناء أطول جسر تهويدي في بلدة سلوان جنوب الأقصى

13 نوفمبر 2022 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
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شرعت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بالعمل فعليًّا، على بناء أطول جسر تهويدي فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ويبلغ طول الجسر 200 متر، ويمر فوق شمال غرب سلوان ويربط بين القدس القديمة وما يسمى "جبل صهيون" وحي الثوري، وتُقدَّر تكلفته بنحو 20 مليون شيكل.

ويُنفّذ المشروع مؤسسات عدة تابعة للاحتلال، تضمُّ وزارة شؤون القدس، ووزارة السياحة، وسلطة تطوير القدس، وبلدية الاحتلال، وشركة موريا التابعة للبلدية، وجمعية إلعاد الاستيطانية.

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات تهويد مكثفة لمنطقة شمال غرب بلدة سلوان، وأُقيم خلال مشاريع التهويد جدار تسلُّق ومُتنزّه قرب حي الثوري.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تُواصل مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #تهويد #بلدة سلوان #الاحتلال الإسرائيلي

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