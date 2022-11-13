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"شعبنا يعيش حالة غليان كبيرة"

مختصٌّ مقدسي: السياسةُ القادمةُ للاحتلال تجاه المسجد الأقصى "خطيرة"

13 نوفمبر 2022 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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قال المختص في شؤون القدس موسى عكاري إنّ ما يريده الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك هو أن تصبح الاقتحامات اعتيادية لتنفيذ مخططاتهم.  
 
وأكد عكاري لقناة الأقصى ، أنه وبعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الأخيرة، سيزداد الوضع خطورة في الأقصى، لأنّ القيادة التي اعتلت الهرم السياسي ستسعى لفرض وقائع جديدة في الأقصى وتهويده.  
 
وأشار عكاري إلى أنّ من كان يقتحم المسجد الأقصى خلال الآونة الأخيرة الآن هم وزراء في حكومة  الاحتلال القادمة وهذا يعني أنّ السياسة القادمة خطيرة، وأنّ الحكومة اليمينية المتطرفة ستسعى بكلّ قوة لجعل الأقصى حصرًا لليهود.

وشدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يعيش في حالة غليان كبيرة بسبب انتهاكات وجرائم الاحتلال بحقه، وليس لديه خيار للدفاع عن أرضه ومقدساته سوى المقاومة، و سيُفشل مساعي الاحتلال وقادته المتطرفين. 
 
ولفت عكاري خلال حديثه إلى أنّ رئيس الوزراء المُكلّف بنيامين نتنياهو يريد عزل الشعب الفلسطيني عن حاضنته العربية من خلال اتفاقيات التطبيع التي يسعى لها في الفترة القادمة.  

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأقصى #القدس #الاحتلال

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