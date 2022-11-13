لمستُ إصبعه فقط .. حديثٌ مؤثرٌ لوالدة الأسير أحمد مناصرة

أكّد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة أنه تم تأجيل البتّ في طلب إدارة السجون، ونيابة الاحتلال بتمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى تاريخ 24/11/2022، حيث عُقدت اليوم جلسة للنظر في طلب عزله لمدة ستة أشهر أخرى في محكمة "بئر السبع"

وقالت والدة الأسير في فيديو عقب انتهاء المحكمة: "تمكَّنتُ من مسك إصبع ابني لأول مرة منذ سبع سنوات"

لأول مرة منذ 7 سنوات.. والدة الأســـير أحمد مناصرة تتمكن من لمس أصبعه فقط! pic.twitter.com/GcfL5MxtC4 — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 13, 2022

‏يُذكر أنّ أحمد يُواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من عام، ويُواصل الاحتلال اعتقاله وعزله رغم وضعه النفسي الخطير.

المصدر / فلسطين أون لاين