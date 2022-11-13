عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال.

ووفق مصادر في دائرة أوقاف القدس، قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

اقرأ أيضا: مختص: الاحتلال يحاول تزوير التاريخ وبسط السيطرة على المسجد الأقصى

وتقتحم جماعات المستوطنين "الأقصى" بشكل يومي عدا يومَي الجمعة والسبت.

وتقوم قوات الاحتلال بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.











المصدر / فلسطين أون لاين