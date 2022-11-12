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بيدري يحلم بمواجهة هذا المنتخب في نهائي كأس العالم 2022

12 نوفمبر 2022 . الساعة 20:02 بتوقيت القدس
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بيدري يحلم بمواجهة هذا المنتخب في نهائي كأس العالم 2022

تحدث بيدري، متوسط ميدان فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني "لا ليغا"، في حوار مطول مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تطلعاته لمشاركته الأولى في بطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب إسبانيا، وتوقعاته لمسار منتخب بلاده في البطولة.

وقبل أيام قليلة من مونديال قطر، المُقرر أن ينطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال بيدري عن استدعائه لصفوف "لا روخا": "الكثير من الفرح والكثير من الحماس لكوني في بطولة تُلعب كل أربع سنوات، وهذا يمنح الجميع الكثير من السعادة، وسيكون لديّ مسؤولية كبيرة مع المنتخب.. أريد حقاً أن يبدأ كل شيء".

بيدري يتحدث عن تطلعاته لمسار منتخب إسبانيا

وعن تطلعاته لمسار منتخب بلاده في البطولة، أكد بيدري: "إذا لم تفز إسبانيا بالبطولة أتمناها للأرجنتين.. أعتقد أن ليونيل ميسي يستحق ذلك. آمل أن نفوز بها، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فأتمنى أن يفوز بها ميسي".

وأضاف: "أحلم بنهائي يجمع إسبانيا والأرجنتين مع ليونيل ميسي، أو ضد هولندا مع فرينكي دي يونغ، وأريد أن أحصل على قميص نيمار خلال البطولة".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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