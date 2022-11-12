حماس ترحب باعتماد القرار الأممي حول ماهية وجود الاحتلال في فلسطين

رحّبت حركة "حماس" باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار؛ قراراً بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً القرار إنجازاً وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الحركة تقدّر عالياً كل الجهود الدبلوماسية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية، داعيًا السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة تلك الجهود حتى النهاية، ورفض أي ضغوط صهيوأمريكية قد تمارس عليها.

وتوجّه الرشق بالشكر للدول التي صوّتت لصالح القرار، وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية ودعمت حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في مواجهة استعمار إحلالي بغيض لأراضينا المحتلة.

وأضاف "نستنكر وندين مواقف الدول التي عارضت القرار وانحازت للاحتلال ولروايته الزائفة، وقفزت عن نصرة قيم الحق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتخلّصها من الاستعمار".