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خلال الأسبوع الماضي

"الداخلية": 10797 مغادرًا و10981 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

12 نوفمبر 2022 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (6-11 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أنّ إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10797 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 10981 وافدًا.

وبيَّنت أنّ المغادرين توزّعوا إلى 10553 مواطنًا و164 أجنبيًّا، و80 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أنّ أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزّعت بين 10799 مواطنًا، و129 أجنبيًّا، و50 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقّى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار أنّ حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الداخلية #حاجز بيت حانون

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