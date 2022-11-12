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4 أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

12 نوفمبر 2022 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل 3 أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائميلي من مدينة نابلس وأخر من جنين في الضفة الغربية اليوم السبت، أعوامًا جديدة في الأسر.

وقال مكتب اعلام الأسرى:" إن الأسرى هم: هشام أحمد أسعد كعبي (47 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، حيث يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد".

وأضاف:" والأسير حسين مصطفى موسى أبو ليل (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن المؤبد، والأسير محمود باسم محمد أبو جنيد (37 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد".

وتابع المكتب:" والأسير مهند علي رشيد سلامة (32 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن 24 عاما".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #أسرى #جنين #الضفة الغربية

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