ألمانيا تتبرع لـ"أونروا" بـ36 مليون يورو لدعم الفلسطينيين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم، توقيع اتفاقيتين مع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني بقيمة 36 مليون يورو، لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد ألماني برئاسة أوليفر أوتشا، رئيس مكتب الممثلية الألمانية لدى رام الله، رفقة توماس وايت، مدير شؤون (أونروا) في غزة، إلى مدرسة القدس التابعة للوكالة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان: "عقب الزيارة إلى غزة تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين وأونروا في غزة والأردن ولبنان".

وقال مدير شؤون (أونروا) في غزة، توماس وايت: "أود أن أعرب عن شكري وتقديري لألمانيا على هذا الدعم السخي لأونروا وللاجئي فلسطين".

وأضاف أن "هذا التمويل المستمر يؤكد التزام ألمانيا تجاه لاجئي فلسطين".

وأفاد أن "ألمانيا واحدة من شركائنا الرائدين والأكثر قيمة في إعادة تأهيل مدارس (أونروا) ومراكزها الصحية وغيرها من المنشآت بشكل مستدام إضافةً إلى خلق فرص عمل للاجئي فلسطين".

بدوره، قال أوليفر أوتشا، رئيس المكتب التمثيلي الألماني، بحسب البيان: "ألمانيا شريك موثوق به لـ(أونروا) ولعملها الأساسي في دعم لاجئي فلسطين في كل أرجاء المنطقة".

وأضاف: "في ظل الظروف السياسية السائدة، فإن تعزيز فرص العمل المؤقتة والمحافظة على خدمات (أونروا) الأساسية يمكن أن يدعم قدرة لاجئي فلسطين على الصمود لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهونها".

ولفت إلى أن "تحسين ظروفهم المعيشية غير المستقرة، وخاصة في غزة إذ ترتفع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، لا تزال أولوية رئيسة للحكومة الألمانية".

وتأسست (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين