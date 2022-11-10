فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى

خلال نوفمبر.. 3 حالات اعتقال من غزة على حاجز ايرز

إصابة مواطنين في البيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

"من قتل عرفات؟".. وسمٌ يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في ذكرى رحيل "الختيار"

مستشار "عرفات": السلطة رفضت تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اغتيال "أبو عمار"

"اتحاد خانيونس": تعاقدنا مع خليفة جاء حسب الأصول الرياضية

"البحرية" تضبط 370 فرش حشيش قبل تهريبها لغزة

حماس تؤكد استمرار خياراتها الوطنية حتى تحقيق الوحدة

بعــد كشف "فلسطين".. السلطة تسارع لبدء تنفيذ مشروع "عيادة الرمال"

بلدية خان يونس تشرع بإنشاء مسار للمشاة.. الأول من نوعه بغزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

نادي الأسير: نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى

10 نوفمبر 2022 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
...

قال نادي الأسير مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى.

وأوضح النادي في تصريح مقتضب، أن الأسيرة جرادات (23 عاما) من جنين، تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي.

وأكد أن الأسيرة جرادات بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنها نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ.

وأشار، إلى أنه في كل مرة يتم نقلها إلى المستشفى لساعات ثم تتم إعادتها للسجن رغم وضعها الصحي.

‏وذكر نادي الأسير أنّ جرادات المعتقلة منذ 7 آب/ أغسطس، محكومة بالسّجن لمدة أربعة شهور ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6000 شاقل، وتبقى شهر ونصف على موعد الإفراج عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سجون الاحتلال #جنين #دينا جرادات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة