نادي الأسير: نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى

قال نادي الأسير مساء اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى.

وأوضح النادي في تصريح مقتضب، أن الأسيرة جرادات (23 عاما) من جنين، تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي.

وأكد أن الأسيرة جرادات بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنها نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ.

وأشار، إلى أنه في كل مرة يتم نقلها إلى المستشفى لساعات ثم تتم إعادتها للسجن رغم وضعها الصحي.

‏وذكر نادي الأسير أنّ جرادات المعتقلة منذ 7 آب/ أغسطس، محكومة بالسّجن لمدة أربعة شهور ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6000 شاقل، وتبقى شهر ونصف على موعد الإفراج عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين