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"اتحاد خانيونس": تعاقدنا مع خليفة جاء حسب الأصول الرياضية

10 نوفمبر 2022 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
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خانيونس/ وائل الحلبي:

نفى نادي اتحاد خانيونس أن يكون تعاقد مع الكابتن رأفت خليفة لتولي تدريب الفريق قبل الرجوع للكابتن نبيل صيدم المدرب السابق، مشددا على أن مجلس إدارة النادي اتبع الأصول والأعراف الرياضية في عملية انهاء الارتباط مع صيدم أو التعاقد مع خليفة.

وشددت إدارة النادي على أن التعاقد مع خليفة لم يتم قبل انهاء التعاقد مع صيدم، وأنها جاءت بعد عدة مناقشات حسب الأصول الرياضية.

وأبدى مجلس إدارة النادي اعتزازه بالكابتن نبيل صيدم، مؤكدا على أنه قد تعامل باحترافية في تكليف الجهاز الفني الجديد من خلال المناقشات داخل أروقة النادي اللجان الرياضية المختصة والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام من بعد مواجهة الفريق مع اتحاد الشجاعية والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وأضاف على إثرها تم اتخاذ قرار تكليف جهاز فني بديل في ظل حالة سوء النتائج التي مر بها الفريق، ونؤكد في هذا الإطار أنّ تكليف المدير الفني الجديد جاء بعد الجلوس مع المدير الفني السابق والتفاهم حول إنهاء فترته وتوجيه الشكر له حسب الأصول والأعراف الرياضية.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد خانيونس #الكابتن رأفت خليفة

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