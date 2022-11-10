"من قتل عرفات؟".. وسمٌ يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في ذكرى رحيل "الختيار"

غزة/ صفاء عاشور:

في الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار"، يتصدر وسم "من قتل عرفات؟"، مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل خلال الوسم المئات من النشطاء والمغرّدين عن اسم أو أسماء قتلة الرئيس الراحل، والمستفيد من تغييبه عن المشهد الفلسطيني.

تساؤلات عريضة متشعبة تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دارت حول أسباب امتناع السلطة عن الإفصاح عن ما تعلّق في ملف التحقيق الخاص برحيل أبي عمار، وغياب أي إدانة لأي شخصية أو مسؤول حتى اللحظة، بعد هذه السنوات الطويلة.

تساؤلات زادت أهميتها في خضم هذه الذكرى وفي ظل ما كشف عنه في الأيام القريبة الماضية من تسريبات لوثائق تتعلق في محاضر التحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة، حول رحيل عرفات، والأسباب والحيثيات التي دارت في ذلك الوقت حول الشخصيات والمسؤولين ممن حول الرئيس.

ورحل ياسر عرفات "أبو عمار" في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004، فيما شكّلت السلطة لجنة تحقيق في وفاته بعد مرور ست سنوات، ولم تعلن لليوم أي من حيثيات التحقيق أو نتائجه.

وفي ذكرى الرحيل عرفات كتب أيمن ماجد: "هناك فرق كبير بين الذي يحمل الذكرى بمعانيها الخالدة ومن يقتل صاحب الذكرى ثم يسير في جنازته ويحتفل في ذكراه. #من_قتل_عرفات ؟ سؤال يطرح منذ أعوام والإجابة عند أشخاص يعتلون القيادة في حركة #فتح حيث تغلغل الفساد وظهرت الأدلة، فأين شرفاء حركة فتح من كشف اللثـام عن وجوه اللئام.

هناك فرق كبير بين الذي يحمل الذكرى بمعانيها الخالدة

ومن يقتل صاحب الذكرى ثم يسير في جنازته ويحتفل في ذكراه.#من_قتل_عرفات ؟

سؤال يطرح منذ أعوام

والإجابة عند أشخاص يعتلون القيادة في حركة #فتح

حيث تغلغل الفساد وظهرت الأدلة.

فأين شرفاء حركة فتح من كشف اللثـام عن وجوه اللئــام pic.twitter.com/T5zt02Qmr3 — أيمن ماجد (@Ayman93Abed) November 10, 2022

وكتب الصحفي هلال وائل "عندما أدرك ياسر عرفات خطأه في أوسلو وأيقن أن ترك السلاح خيانة حاول التقرب من الشيخ والرنتيسي لتصحيح مساره قبل وفاته، بعد أن كان يحاول سجنهما أثناء سعيه في فلسطين فساداً، قطع محمود عباس طريق تصحيح المسار وقاد جريمة قتله من الألف الى الياء". #اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات

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💥 عندما أدرك ياسر عرفات خطأه في أوسلو وأيقن أن ترك السلاح خيانة حاول التقرب من الشيخ والرنتيسي لتصحيح مساره قبل وفاته، بعد كان يحاول سجنهما أثناء سعيه في فلسطين فساداً، قطع محمود عباس طريق تصحيح المسار وقاد جريمة قتله من الألف الى الياء.#اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات — helal wael (@helal_wael_) November 9, 2022

مريم أمجد كتبت تغريدة على تويتر:" قتلوه وصبّوا فوق قبره 14 كوبًا من الإسمنت واليوم يتراقصون على أنغام عاشت الذكرى، هُزلت والله هُزلت #من_قتل_عرفات

قتلوه وصبوا فوق قبره 14 كوب من الإسمنت واليوم يتراقصون على أنغام عاشت الذكرى ، هُزلت والله هُزلت#من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات #عرفات18 #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/At7XhxxK9K — mariam amjad (@MariamAmjad17) November 10, 2022

أما محمد هنية فكتب:" القضية الأطول في تاريخ الاغتيالات السياسية، أسئلة مشروعة لي كفلسطيني!! من المستفيد من التستر على قتلة الرئيس عرفات؟ #من_قتل_عرفات

القضية الأطول في تاريخ الاغتيالات السياسية ..

أسئلة مشروعة لي كفلسطيني!!

من المستفيد من التستر على قتلة الرئيس عرفات؟#من_قتل_عرفات pic.twitter.com/SaGROerPHP — محمد هنية| #غزة 🇵🇸 (@mehaneia) November 8, 2022

وغرّد عزات جمال فقال: "للعام الـ18 تحيي حركة فتح ذكرى وفاة الرئيس أبو عمار باحتفالات كرنفالية لا تنسجم مع الحدث، خاصة وأن الشبهات تدور حول تسميمه من قبل مقربين وتتوعد بتقديم قتلته للمحاسبة ثم يخيم الصمت و تعود الوعود تختفي كأوراق القضية داخل أدراج لجنة التحقيق +++ #من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات

للعام ال 18

تحيي حركة فتح ذكرى وفاة الرئيس أبو عمار

باحتفالات كرنفالية لا تنسجم مع الحدث، خاصة

وأن الشبهات تدور حول تسميمه من قبل مقربين

وتتوعد بتقديم قتلته للمحاسبة ثم يخيم الصمت

و تعود الوعود تختفي كأوراق القضية داخل أدراج

لجنة التحقيق +++#من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات pic.twitter.com/dJnOLHMTkL — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) November 9, 2022

وتساءل صاحب الحساب أبو عبيدة: "إفادات مسربة من لجنة التحقيق باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات تبعثر الأوراق في المقاطعة.. ومحمد اشتية يظهر كأحد المتآمرين على "أبو عمار" لرفع الغطاء السياسي عنه! من يحلّ طلاسم لغز اغتيال عرفات؟ #من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات

إفادات مسربة من لجنة التحقيق باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات تبعثر الأوراق في المقاطعة.. ومحمد اشتية يظهر كأحد المتآمرين على "أبو عمار" لرفع الغطاء السياسي عنه!

من يحلّ طلاسم لغز اغتيال عرفات؟#من_قتل_عرفات#اغتيال_عرفات — ابو عبيدة (@miskjinan) November 10, 2022

محمود بسام من غزة كتب:" من تسريبات لجنة التحقيق باغتيال أبي عمار من إفادة حكم بلعاوي س: من تعتقد من القيادات الفلسطينية له مصلحة في غياب ياسر عرفات ج: أبو مازن ورمزي خوري ونبيل شعت والطيب عبد الرحيم وكل هؤلاء أبو عمار كشفهم على حقيقتهم لكنهم شكّلوا حلفًا أقوى من أبي عمار #اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات