"من قتل عرفات؟".. وسمٌ يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في ذكرى رحيل "الختيار"

في الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار"، يتصدر وسم "من قتل عرفات؟"، مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل خلال الوسم المئات من النشطاء والمغرّدين عن اسم أو أسماء قتلة الرئيس الراحل، والمستفيد من تغييبه عن المشهد الفلسطيني.
تساؤلات عريضة متشعبة تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دارت حول أسباب امتناع السلطة عن الإفصاح عن ما تعلّق في ملف التحقيق الخاص برحيل أبي عمار، وغياب أي إدانة لأي شخصية أو مسؤول حتى اللحظة، بعد هذه السنوات الطويلة.
تساؤلات زادت أهميتها في خضم هذه الذكرى وفي ظل ما كشف عنه في الأيام القريبة الماضية من تسريبات لوثائق تتعلق في محاضر التحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة، حول رحيل عرفات، والأسباب والحيثيات التي دارت في ذلك الوقت حول الشخصيات والمسؤولين ممن حول الرئيس.
ورحل ياسر عرفات "أبو عمار" في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004، فيما شكّلت السلطة لجنة تحقيق في وفاته بعد مرور ست سنوات، ولم تعلن لليوم أي من حيثيات التحقيق أو نتائجه.
وفي ذكرى الرحيل عرفات كتب أيمن ماجد: "هناك فرق كبير بين الذي يحمل الذكرى بمعانيها الخالدة ومن يقتل صاحب الذكرى ثم يسير في جنازته ويحتفل في ذكراه. #من_قتل_عرفات ؟ سؤال يطرح منذ أعوام والإجابة عند أشخاص يعتلون القيادة في حركة #فتح حيث تغلغل الفساد وظهرت الأدلة، فأين شرفاء حركة فتح من كشف اللثـام عن وجوه اللئام.
هناك فرق كبير بين الذي يحمل الذكرى بمعانيها الخالدة— أيمن ماجد (@Ayman93Abed) November 10, 2022
ومن يقتل صاحب الذكرى ثم يسير في جنازته ويحتفل في ذكراه.#من_قتل_عرفات ؟
سؤال يطرح منذ أعوام
والإجابة عند أشخاص يعتلون القيادة في حركة #فتح
حيث تغلغل الفساد وظهرت الأدلة.
فأين شرفاء حركة فتح من كشف اللثـام عن وجوه اللئــام pic.twitter.com/T5zt02Qmr3
وكتب الصحفي هلال وائل "عندما أدرك ياسر عرفات خطأه في أوسلو وأيقن أن ترك السلاح خيانة حاول التقرب من الشيخ والرنتيسي لتصحيح مساره قبل وفاته، بعد أن كان يحاول سجنهما أثناء سعيه في فلسطين فساداً، قطع محمود عباس طريق تصحيح المسار وقاد جريمة قتله من الألف الى الياء". #اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات
-— helal wael (@helal_wael_) November 9, 2022
💥 عندما أدرك ياسر عرفات خطأه في أوسلو وأيقن أن ترك السلاح خيانة حاول التقرب من الشيخ والرنتيسي لتصحيح مساره قبل وفاته، بعد كان يحاول سجنهما أثناء سعيه في فلسطين فساداً، قطع محمود عباس طريق تصحيح المسار وقاد جريمة قتله من الألف الى الياء.#اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات
مريم أمجد كتبت تغريدة على تويتر:" قتلوه وصبّوا فوق قبره 14 كوبًا من الإسمنت واليوم يتراقصون على أنغام عاشت الذكرى، هُزلت والله هُزلت #من_قتل_عرفات
قتلوه وصبوا فوق قبره 14 كوب من الإسمنت واليوم يتراقصون على أنغام عاشت الذكرى ، هُزلت والله هُزلت#من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات #عرفات18 #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/At7XhxxK9K— mariam amjad (@MariamAmjad17) November 10, 2022
أما محمد هنية فكتب:" القضية الأطول في تاريخ الاغتيالات السياسية، أسئلة مشروعة لي كفلسطيني!! من المستفيد من التستر على قتلة الرئيس عرفات؟ #من_قتل_عرفات
القضية الأطول في تاريخ الاغتيالات السياسية ..— محمد هنية| #غزة 🇵🇸 (@mehaneia) November 8, 2022
أسئلة مشروعة لي كفلسطيني!!
من المستفيد من التستر على قتلة الرئيس عرفات؟#من_قتل_عرفات pic.twitter.com/SaGROerPHP
وغرّد عزات جمال فقال: "للعام الـ18 تحيي حركة فتح ذكرى وفاة الرئيس أبو عمار باحتفالات كرنفالية لا تنسجم مع الحدث، خاصة وأن الشبهات تدور حول تسميمه من قبل مقربين وتتوعد بتقديم قتلته للمحاسبة ثم يخيم الصمت و تعود الوعود تختفي كأوراق القضية داخل أدراج لجنة التحقيق +++ #من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات
للعام ال 18— عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) November 9, 2022
تحيي حركة فتح ذكرى وفاة الرئيس أبو عمار
باحتفالات كرنفالية لا تنسجم مع الحدث، خاصة
وأن الشبهات تدور حول تسميمه من قبل مقربين
وتتوعد بتقديم قتلته للمحاسبة ثم يخيم الصمت
و تعود الوعود تختفي كأوراق القضية داخل أدراج
لجنة التحقيق +++#من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات pic.twitter.com/dJnOLHMTkL
وتساءل صاحب الحساب أبو عبيدة: "إفادات مسربة من لجنة التحقيق باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات تبعثر الأوراق في المقاطعة.. ومحمد اشتية يظهر كأحد المتآمرين على "أبو عمار" لرفع الغطاء السياسي عنه! من يحلّ طلاسم لغز اغتيال عرفات؟ #من_قتل_عرفات #اغتيال_عرفات
إفادات مسربة من لجنة التحقيق باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات تبعثر الأوراق في المقاطعة.. ومحمد اشتية يظهر كأحد المتآمرين على "أبو عمار" لرفع الغطاء السياسي عنه!— ابو عبيدة (@miskjinan) November 10, 2022
من يحلّ طلاسم لغز اغتيال عرفات؟#من_قتل_عرفات#اغتيال_عرفات
محمود بسام من غزة كتب:" من تسريبات لجنة التحقيق باغتيال أبي عمار من إفادة حكم بلعاوي س: من تعتقد من القيادات الفلسطينية له مصلحة في غياب ياسر عرفات ج: أبو مازن ورمزي خوري ونبيل شعت والطيب عبد الرحيم وكل هؤلاء أبو عمار كشفهم على حقيقتهم لكنهم شكّلوا حلفًا أقوى من أبي عمار #اغتيال_عرفات #من_قتل_عرفات
من تسريبات لجنة التحقيق باغتيال ابو عمار .— محمود بسام #غزة (@Ma7moudphoto) November 9, 2022
من افادة حكم بلعاوي
س: من تعتقد من القيادات الفلسطينية له مصلحه في غياب ياسر عرفات
ج: أبو مازن ورمزي خوري ونبيل شعت والطيب عبد الرحيم وكل هؤلاء أبو عمار كشفهم على حقيقتهم لكنهم شكلوا حلف أقوى من أبو عمار#اغتيال_عرفات#من_قتل_عرفات