قوات الاحتلال تقتحم جنين ومقاومون يشتبكون معها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي لمدينة جنين، فيما حاصرت منزلًا في المكان.

ووفق مصادر محلية، فإن المنزل المحاصر من قبل قوات الاحتلال، يعود للمطارد صدقي مرعي.

ووفق المصادر ذاتها فإن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين، فيما ذكرت أخرى أنه المطارد مرعي.

ودارت مواجهات مع الشبان الثائر خلال اقتحام الاحتلال للحي الشرقي في جنين.

في السياق أعلنت وزارة الصحة عن إصابة بالرصاص الحي في الساق وصلت مستشفى جنين الحكومي، وذلك خلال عملية الاقتحام.

شاهد| الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة تزامنًا مع محاصرته للمطارد صدقي مرعي في الحي الشرقي بجنين pic.twitter.com/60CZCCZF4x — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 10, 2022

شاهد | رتل عسكري إسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية لمخيم جنين، وقوة إسرائيلية تحاصر منزلاً pic.twitter.com/lWNtCPTcRQ — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 10, 2022

شاهد| قوات خاصة للاحتلال تحاصر منزل الشاب صدقي المرعي في الحي الشرقي بجنين pic.twitter.com/gtZi5MjPzP — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 10, 2022

اشتباكات مع قوات الاحتلال تزامنًا مع حصار المطارد صدقي المرعي في الحي الشرقي بجنين pic.twitter.com/4EWyMRr4Yp — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 10, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين