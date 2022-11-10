ما هو سبب انسحاب روسيا من مدينة خيرسون الأوكرانية؟

أكد الباحث في العلاقات الدولية من باريس طارق وهبي، أن الحرب في أوكرانيا أستهلكت القوات الروسية بشكل واضح.

وأوضح أن روسيا انسحبت من مدينة خيرسون انسحاب تكتيكي لكي تبحث عن استراتيجية جديدة للانقضاض على المدينة مرة أخرى.

وأشار إلى أن الانسحاب الروسي منح فرصة لسيطرة أوكرانيا بشكل كامل على مدينة خيرسون رغم عدم تواجد سكان في تلك المدينة.

وأضاف أن أوكرانيا سوف تحاول إعادة الحياة في مدينة خيرسون لكن الأمر في غاية الصعوبة.

وشدد على أن هناك علاقة بين الاتصالات الروسية والأمريكية وانسحاب موسكو من خيرسون، مؤكدا أن هناك محاولات جادة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بين أوكرانيا وروسيا.

أمرت وزارة الدفاع الروسية قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون الاستراتيجية الأوكرانية.

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية إلى التراجع من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون التي تتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

وقال قائد العملية الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفكين إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، مؤكدا أنه يريد انقاذ أرواح الجنود والقدرة القتالية للوحدات.

ويمثل هذا التطور الميداني واحدا من أكبر عمليات الانسحاب الروسية منذ بدء الحرب.

المصدر / وكالات