النائب قرعاوي: الضفة تعيش نهوض جماهيري مقاوم للاحتلال

أكد النائب فتحي قرعاوي، أن "دماء الشهداء الأبطال ستزيد من شعلة المقاومة، وستظل وقوداً لديمومتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكافة أرجاء فلسطين".

وقال النائب قرعاوي في بيان مكتوب اليوم الأربعاء: إن "تواصل ارتقاء الشهداء، دليل على ديمومة مقاومة شعبنا، وامتلاكه القدرة في مواجهة وصد اعتداءات الاحتلال المتكررة ضد الفلسطينيين".

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وأضاف: إن "الضفة الغربية تعيش حالة من النهوض على مستوى التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، مشيداً بالمقاومين الذين يسطرون بطولات عظيمة في وجه البطش الإسرائيلي"، ملفتاً إلى أن "شعبنا حي ومواكب للأحداث، ولن يقبل بمرور اعتداءات الاحتلال مرور الكرام، وسيواصل نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة".

وتصدى مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" في بيان مقتضب، أن مقاتليها تصدوا لاقتحام الاحتلال لمدينة نابلس، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية المقتحمة للمنطقة الشرقية.

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وخلال التصدي لقوات الاحتلال، استشهد المقاوم مهدي محمد حشاش (17 عاماً)، وأصيب ثلاثة آخرون، ونعت كتيبة “بلاطة” الشهيد الحشاش، عقب إصابته بجروح خطيرة خلال اشتباكه مع الاحتلال أثناء اقتحام قبر يوسف.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين