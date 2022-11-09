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صور مدهشة تظهر "القمر الدموي" للمرة الأخيرة هذا العام

09 نوفمبر 2022 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
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القمر الدموي

شهدت العديد من الدول اليوم خسوفا كليا للقمر هو الثاني والأخير من نوعه لهذا العام.

وأكد علماء الفلك أن القمر لن يشهد خسوفا مماثلا قبل مارس 2025، لكن العالم سيشهد العديد من ظواهر الخسوف الجزئي خلال هذه الفترة.

وكان الخسوف مرئيا بوضوح في جميع أرجاء أمريكا الشمالية في ساعات الفجر، وبعض الدول الأوروبية، وبعض دول شرق آسيا وأستراليا، والمحيط الهادئ بعد غروب الشمس.

استمر الخسوف نحو ساعة ونصف الساعة، بينما استغرقت الظاهرة بأكملها نحو ست ساعات.

وتحدث ظاهرة الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط واحد، ما يلقي بظلال الأرض على القمر، ويعد اللون البرتقالي المحمر نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض، ويطلق على القمر خلالها لقب "القمر الدموي".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خسوف #القمر الدموي #امريكا الشمالية #غروب الشمس

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