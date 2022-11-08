هنية: القائد عرفة من الذين قادوا القسام وعبروا المراحل مع كتائبها

غزة/عزام حافظ

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن القائد القسامي الراحل علي عرفة، هو من رجالات القسام الذين عرفناهم منذ بداية الطرق، وهو واحد من الذين صدقوا وسبقوا وكان له في كل ميدان حضور، وشهود حضاري وفاعل وجهاد مبارك مستنير في كل المجالات التي انتدب إليها، فكان مقداما جريًئا سابقًا في الخيرات.

وتقدم هنية خلال كلمة مسجلة في حفل تأبين الراحل عرفة، بالتعازي لأهله ولمقاومي القسام برحيله، مستشهدًا بالحضورالمهيب لجنازته في مدينة غزة، والتي لا تسجل إلا للقادة العظماء.

وأضاف "نعلم أن الألم والحزن كبير بوداع هؤلاء الرجال، ولكن حسبنا أنهم عند ربنا الذي يعطي الجزاء الأوفى لما قدموه من تضحيات جسام وسجلوه من صفحات مجد خالد لهذا الشعب وهذه الأمة".

وتحدث رئيس الحركة عن مناقب الراحل عرفة، الذي يمتاز بالكثير من الصفات الحميدة العظيمة التي استقاها من هذه الحاضنة الدعوية والعائلة التي نشأ وترعرع فيها، لاسيما وأنه كان مجاهدًا عنيدا في الحق، ولا يخشى في الله لومة لائم، فكان من الذين قادوا القسام وعبروا المراحل مع هذه الكتائب المظفرة، وما انتدب لأمر إلا وكان فيه مقدامًا يحمل سيف الحق ويهوي به على رأس الباطل أيّا كان

وأكد هنية أن عرفة من الرجال الذين يرحلون عن عالمنا سيظلون معالم في طريقنا حتى يحقق الله لنا النصر والعزة والتمكين.

ونظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجاناً جماهيرياً لتأبين الشهيد القسامي القائد علي عرفة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

وحضر مهرجان التأبين قادة وجنود كتائب القسام في مدينة غزة، وقادة حماس بالمنطقة، وحشد من المواطنين الذين زحفوا لتأبين الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين