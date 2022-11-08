عرض نادي ليفربول للبيع.. 3 جهات ترغب في الشراء

تداولت تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الإثنين، إقدام مجموعة فينواي الرياضية الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول، على طرح الفريق للبيع.

وأفادت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، أنه تم بالفعل طرح نادي ليفربول للبيع من قبل مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.

ونشرت الصحيفة البريطانية بيانًا لمُلاك نادي ليفربول، جاء فيه: "تم طرح النادي للبيع والمجموعة المالكة تدعو الأطراف المهتمة بالشراء لتقديم عروضها".

طرح ليفربول للبيع من قبل مجموعة فينواي الرياضية

وأوضح بيان ملاك النادي الإنجليزي العريق: "تلقينا بشكل متكرر اهتماما من أطراف ثلاثة تسعى لأن تصبح من ضمن المساهمين في ملكية النادي".

وجاء في ختام البيان: "قلنا من قبل وبموجب الأحكام والشروط الصحيحة بأننا سننظر إلى العروض إذا كانت تصب في مصلحة النادي، فنحن لا نزال مهتمين بمصلحة ليفربول داخل وخارج الملعب".

المصدر / وكالات