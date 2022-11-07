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قناة عبرية: سلطة رام الله سلّمت جنديًّا دخل بـ"الخطأ" لبيت لحم

07 نوفمبر 2022 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
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سلطة رام الله سلمت جنديًا دخل بـ"الخطأ" لبيت لحم

كشفت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الإثنين، عن تسليم أجهزة أمن سلطة رام الله، جنديًّا إسرائيليًّا لجيش الاحتلال، قالت إنه دخل بـ"الخطأ" إلى مدينة بيت لحم.

وقالت القناة إنّ الحدث وقع يوم أمس، وأنّ الجندي الإسرائيلي، "ضلَّ طريقه"، خلال إجازته ليصل إلى بيت لحم، وقد أوقفته عناصر السلطة، وسلمته لاحقًا إلى جيش الاحتلال.

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وليست هذه الحادثة الأولى التي تُسلّم فيها أجهزة أمن السلطة جنودًا أو مستوطنين يهودًا وقت دخولهم لمناطق المدن والبلدات الفلسطينية، إذ أنّ هذه الحوادث تكرّرت سيما في الفترة الأخيرة.

وتلاقي هذه السياسة انتقادات واسعة من قِبل أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني، إذ تعدُّه ارتماءً واضحًا في أحضان اتفاقات التنسيق الأمني، وإدارة الظهر لمحاسبة المستوطنين والجنود الذين توغّلت أيديهم في دماء الفلسطينيين.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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