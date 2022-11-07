الاحتلال يهدم منشآت سكنية وتجارية فلسطينية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها الجرافات العسكرية، صباح يوم الإثنين، قرية قبيا غرب رام الله بالضفة المحتلة، وشرعت بهدم أحد المنازل في القرية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها الجرافات العسكرية، هدمت صباح اليوم المنزل المكون من طابقين في منطقة الخربة، يعود لمواطن من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بحجة عدم الترخيص.

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وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الهدم استمرت رغم تقديم أهالي المنزل الأوراق الثبوتية اللازمة، وحصولهم على قرار من محكمة الاحتلال بمنع الهدم، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت خلال عملية الهدم مع قوات الاحتلال في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن آليات الاحتلال وشرطته اقتحمت بلدة بيت حنينا، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء في البلدة تعود ملكيته لعائلة الطويل، بحجة البناء دون ترخيص.

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كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وأسوارا وجرفت أراضي، شرق مدينة أريحا.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة أريحا والأغوار محمد أبو غروف: إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطار شرق المدينة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بنحو 200 متر مربع يعود للمواطن عماد أبو غنام"، مضيفاً: إن "قوات الاحتلال هدمت أربعة أسوار وجرفت أراضي، في المنطقة ذاتها".

المصدر / فلسطين أون لاين