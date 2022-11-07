تأكُّد غيابِ نجم خدمات رفح عن القمة الرفحية وشكوك حول لحاق آخر

غزة/ وائل الحلبي:

أصبح في حكم المؤكد غياب نجم خدمات رفح عن مباراة الفريق المرتقبة أمام جاره الشباب في قمة الدوري الممتاز، التي من المقرر أن تُقام يوم الجمعة القادم على ملعب رفح في افتتاح الجولة العاشرة.

وتأكد عدم قدرة معتز النحال نجم الأخضر الرفحي المشاركة في اللقاء بعد الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة فريقه أمام غزة الرياضي، حيث عانى النحال من كدمة قوية في الركبة أدّت لعدم قدرته على إكمال اللقاء.

ومن المنتظر أن يخضع النحال للفحوصات الطبية اللازمة للتعرف على طبيعة الإصابة وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

اقرأ أيضًا: خدمات رفح يعتلي صدارة الدوري الممتاز والتعادل يمنع شباب جباليا والهلال من الفوز

وفي نفس السياق تحوم شكوك قوية حول قدرة المدافع أدهم القاضي على المشاركة في المباراة أمام شباب رفح، بسبب تعرضه للإصابة أيضًا في المباراة الأخيرة مع الرياضي ولم يتمكن من إكمالها.

واشتكى القاضي من آلام في العضلة الخلفية ليتم استبداله مباشرة، حيث سيخضع للراحة التامة لمدة يومين، على أن يشارك في مران الفريق يوم الأربعاء ليتم معرفة إمكانية مشاركته في مباراة يوم الجمعة.

وانتزع خدمات رفح صدارة الدوري الممتاز من جاره الشباب بعد فوزه على غزة الرياضي في الجولة التاسعة، التي شهدت تعثُّر الأزرق بالتعادل مع اتحاد بيت حانون.

المصدر / فلسطين أون لاين