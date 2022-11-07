"النقل": استمرار حملة التخفيضات على المركبات العمومية

غزة/ رامي رمانة:

أكدت وزارة النقل والمواصلات بغزة، استمرار حملة التخفيضات على المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، معلنة في الوقت نفسه عزمها تنفيذ حملة مرتقبة للفحص الشتوي للمركبات.

وقال الناطق باسم الوزارة أنيس عرفات: "لقد جدَّدنا حملة التخفيض للمركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، أما بالنسبة للمركبات الملاكي والتجاري فقد انتهت الحملة في 30 يونيو الماضي".

وأضاف عرفات لصحيفة "فلسطين" أمس، أنّ وزارة النقل والمواصلات، وفي إطار التسهيل على أصحاب المركبات، جمّدت جميع المخالفات المرورية لمدة عامين على أن تلغيها كاملة إن لم يرتكب صاحبها أيّ مخالفات خلال تلك المدة.

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وفي سياق متصل، قال عرفات إنّ وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور والمجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، ستُطلق خلال اليومين المقبلين حملة للفحص الشتوي للمركبات في جميع محافظات قطاع غزة.

وبيَّن عرفات أنّ الحملة التي تستمر لمدة أربعة أشهر، تهدف لضمان جاهزية واستعداد المركبات لفصل الشتاء، ولتقليل معدل الحوادث، مشيرًا إلى أنّ الفحص يشمل فحص الإطارات، والبطاريات، والفرامل، ومساحات الزجاج، والأضواء الأمامية والخلفية.

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وأشار إلى أنّ دوريات السلامة على الطريق ستقوم بهذه الحملة في الشوارع والطرق العامة، وعند وجود خلل في المركبة سيتم إرسالها إلى مراكز الفحص الخاصة، ووضع الملصق على المركبة التي تخضع للحملة.

وقدَّر عرفات عدد المركبات العمومية في قطاع غزة بحوالي (12975) مركبة عمومي، وهي على النحو الآتي: العمومي الداخلي (6788) مركبة، والعمومي المؤقت (4000) مركبة، والعمومية الرسمي (1377) مركبة، والمركبات الخاصة بنقل الأطفال (402) مركبة، والحافلات العمومية (408) حافلات.